Суд подтвердил включение АО «Связь инжиниринг М» в РНП

Арбитражный суд Москвы признал законным решение о включении АО «Связь инжиниринг М» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС России поступило обращение муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Павлово-Посадского городского округа. Заказчик сообщил об уклонении АО «Связь инжиниринг М» от заключения контракта на оказание услуг по обеспечению работоспособности автоматизированной системы мониторинга и управления уличным освещением.

После рассмотрения обращения антимонопольный орган признал действия компании несоответствующими требованиям закона. Ведомство приняло решение включить сведения об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания оспорила это решение в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.