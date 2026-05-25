В Подмосковье 4 июня пройдет вебинар по деловой коммуникации

Онлайн-вебинар «СМС руководителю: коротко, ясно, без воды» состоится 4 июня в 11:00 для жителей Подмосковья. Участникам расскажут о приемах краткой и точной деловой переписки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В течение часа эксперты разберут практические инструменты составления коротких сообщений. Участники узнают, как формулировать запросы без лишних слов, избавляться от избыточной информации и вербального мусора, а также излагать мысли лаконично и по делу.

При регистрации слушателям предложат оставить примеры собственных СМС в специальном поле. Наиболее показательные сообщения разберут в прямом эфире.

Для участия необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Трансляция будет доступна 4 июня в 11:00. Вебинар организует подведомственное учреждение министерства — ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.