В Подмосковье 6 июня стартует марафон «Лето с книгой»

Литературный летний марафон «Лето с книгой» начнется 6 июня, в Пушкинский день России, в библиотеках Московской области и продлится до сентября. Акция впервые пройдет в рамках программы «Лето в Подмосковье» и охватит десятки площадок региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Марафон объединит 56 городских округов Подмосковья. В регионе откроют 79 летних читальных залов под открытым небом, а участие в проекте, как ожидается, примут более 91 тысячи человек. Кроме того, 40 библиотек заключили партнерские соглашения со школами, летними лагерями, парками и музеями.

Главная цель акции — повысить интерес к чтению и увеличить выдачу книг в летний период. Организаторы делают акцент не на развлекательной программе, а на книге и системном чтении. Среди задач — сокращение доли «нечитающего населения» среди детей и молодежи, профилактика так называемого «цифрового аутизма» и поддержка устойчивой читательской привычки.

Формат мероприятий библиотеки выберут самостоятельно с учетом своих возможностей. Запланированы детские и семейные программы, а также создание доступной среды для читателей с ОВЗ и маломобильных групп. События пройдут в парках, скверах, на набережных, во дворах, на детских площадках и на открытых верандах библиотек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.