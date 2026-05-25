Более 31 тыс человек посетили день парков в Подмосковье

Общеобластное мероприятие «День подмосковных парков» прошло 23 мая в 84 парках региона и собрало более 31 тысячи человек. Для гостей организовали экскурсии, мастер-классы, концерты и интерактивные программы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялись пленэр-выставка «Территория искусства», мастер-классы по рисованию и фланкировке. На иммерсивной экскурсии «Тайны парка» посетителям рассказали об истории территории и ее особенностях.

В Центральном парке Лобни прошли фотокросс «Поймай настроение парка», тематический лекторий, концерт и дискотека. Гости также приняли участие в квизе Бабы Яги и творческих мастерских.

В парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске организовали показ фильма «Наш старый-новый парк», фотовыставку «Парк, который мы помним: хроника зеленых аллей…», концерт и мастер-классы. В парке «Елочки» в Домодедове провели пленэр, мастер-класс по росписи гипсовых магнитов, выставку-ярмарку и концерт.

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде подготовил выступление кинологического клуба, мастер-классы по живописи и авиамоделированию, тематическую экскурсию и игровые активности для детей. Праздничную атмосферу дополнила юмористическая программа.

Мероприятия прошли при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.