Мособлводоканал за неделю выполнил 169 работ на сетях Подмосковья

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 169 плановых и профилактических работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Мероприятия прошли в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники предприятия обслуживают и ремонтируют объекты водоснабжения и водоотведения, а также выполняют дополнительные сезонные работы. В частности, проводится ремонт кровли зданий, благоустройство и покос территорий на объектах водообеспечения.

В Электростали на очистных сооружениях специалисты выполнили комплексную чистку оборудования: обслужили первый и второй насосы, дренажный насос и колодцы первичных отстойников. На иловой насосной станции отремонтировали дренажный насос.

В поселке Пустоши муниципального округа Шатура на канализационной насосной станции прочистили всасывающую трубу приемного отделения. В селе Дмитровский Погост заменили 55 метров канализационной сети и установили новый колодец на улице Гришина.

В Орехово-Зуеве отремонтировали колодец холодного водоснабжения на улице Воровского. В Ликино-Дулеве на канализационной насосной станции № 5 провели комплексное техническое обслуживание. В деревне Давыдово на станции обезжелезивания заменили задвижки фильтра № 6 диаметром 200 мм.

Всего за неделю сотрудники девяти филиалов выполнили 708 мероприятий. В их числе — устранение 216 засоров канализации, ремонт 92 участков трубопроводов холодного водоснабжения и 73 операции по ремонту и диагностике насосов, фильтров, электрических систем и автоматики на ключевых объектах.

По вопросам водоснабжения и водоотведения жители могут обращаться по единому номеру Мособлводоканала: +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.