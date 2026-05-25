Мишустин утвердил продажу 20% акций Новороссийского порта до 2028 года

сегодня в 16:42

Правительство РФ внесло изменения в программу приватизации на 2026–2028 годы и запланировало продажу 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Царьград» .

Документ от 23 мая опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, государственный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) вновь включен в программу приватизации федерального имущества.

Россия напрямую владеет 20% акций НМТП. Компания находится под контролем государственной корпорации «Транснефть», которая является крупнейшим акционером порта. Ранее этот пакет уже планировали приватизировать, однако сделка не состоялась. В конце 2020 года правительство исключило продажу доли из программы до 2022 года.

НМТП — одна из крупнейших стивидорных групп в России. Активы холдинга расположены в Новороссийске Краснодарского края, Приморске Ленинградской области и Балтийске Калининградской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.