Илья Варламов* подал жалобу на свой 8-летний приговор за фейки о ВС РФ

Журналист и заочно осужденный блогер Илья Варламов* обжаловал свой восьмилетний приговор за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает 112 .

После начала СВО покинувший РФ блогер неоднократно критиковал действия российских властей и публиковал ложную информацию о действиях российской армии. Помимо этого, Варламов* был оштрафован за нарушение деятельности иностранного агента, так как не маркировал свои посты в соцсетях.

Блогер пытался обжаловать статус иностранного агента, однако Замоскворецкий суд Москвы вскоре признал законным его внесение в реестр.

В ноябре 2024 года в отношении Варламова* возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о Вооруженных силах РФ).

В середине августа 2025 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Варламова* к 8 годам колонии, штрафу в размере 99,5 млн рублей и запрету администрировать сайты на 4 года. Позже решение подтвердил Мосгорсуд.

* Признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

