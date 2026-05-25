Эксперт связал диалог Макрона с Лукашенко с оценкой угроз после беседы с Киевом

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко сразу после разговора с Владимиром Зеленским. Политолог Даниил Баранов считает, что Париж пытался выйти из дипломатического тупика, сообщает «ФедералПресс» .

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время связался с белорусским лидером Александром Лукашенко. Звонок состоялся сразу после его разговора с Владимиром Зеленским.

Член Экспертного клуба «Дигория», директор новосибирского филиала Российского общества «Знание» Даниил Баранов заявил, что последовательность контактов не была случайной.

«Главная интрига здесь действительно в последовательности: сразу после разговора с Зеленским Макрон бросился звонить Лукашенко. Понятно, что это не было простым совпадением или жестом вежливости. В этом действии прослеживается прагматичный расчет, попытка Парижа выйти из дипломатического тупика, в который он сам себя загнал», — указал эксперт.

По словам Баранова, Зеленский не только просил оружие, но и информировал европейских лидеров о планах России в отношении Белоруссии и Европы. Практически сразу после этого, отметил политолог, состоялся удар новейшей российской ракетой, который на Западе назвали «опасной эскалацией», после чего Макрон связался с Минском.

«Стоит заметить, что Макрон все еще претендует на роль одного из ключевых медиаторов от Европы. Отсюда логично, что Макрон, во-первых, решил прояснить „красные линии“ России и Белоруссии в ответ на совместные ядерные учения и развертывание „Орешника“; а во-вторых, попытался подтолкнуть Минск к диалогу с Европой и „дистанцированию“ от Москвы», — добавил Баранов.

Эксперт подчеркнул, что звонок стал сигналом и попыткой зондировать позицию Белоруссии на фоне отсутствия прямого диалога Парижа с Кремлем.

Ранее в Вооруженных силах Украины признали, что в случае операции России с территории Белоруссии личного состава может не хватить для удержания фронта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.