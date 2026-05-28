«Детей перестали учить играть»: психолог объяснила пугающие подростковые тренды

Современные детские и подростковые тренды — от квадробинга до ухода в виртуальное общение — часто становятся следствием дефицита нормальной игры и живого взаимодействия в раннем возрасте, сообщила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«В связи с Днем защиты детей я бы упомянула и такой факт: родителей, врачей, психологов, сталкивающихся с новыми явлениями у детей, сразу тянет «посадить их на таблетки». Очень распространено сейчас и даже модно пить антидепрессанты, которые обладают кучей побочных действий, но почему-то никто об этом не задумывается, и кажется, что это панацея. Хотя по факту те новые явления, которые пугают взрослых, являются прямым и абсолютно адекватным продолжением того образа жизни, в который попадает ребенок», – сказала Гладких.

Она отметила, что квадробинг, например, — это один из способов «доиграть» ребенку во взрослом возрасте. Потому что новый тренд на раннее обучение и развитие усаживает детей вместо игры за парту, натаскивает их на развитие какого-то одного свойства: языки, спорт и т.д.

«Когда ребенок пластичен, когда его психика имеет столько нейронов, что можно развивать любую функцию, родитель в ущерб основному развитию развивает одну функцию. Ему кажется, что его ребенок талантлив именно в этом, и это заставляет уделять этому еще больше времени, не замечая, что страдают косвенно все другие сферы», – отметила психолог.

Гладких указала на то, что на улице видно таких людей, которые либо доигрывают свои детские сценарии, которые не доиграли в детстве, либо, наоборот, изолируют себя и уходят в виртуальный мир, к виртуальным друзьям, и даже влюбляются в нейросети — для того, чтобы обезопасить себя от реальных контактов.

«Основная задача детского периода — это умение выстроить контакты через игру, научиться взаимодействовать с другими людьми через игровой материал. И когда они этого не получают, или когда этого материала становится мало, тогда они используют другие адаптивные механизмы. Но взрослый человек, видя эти механизмы в уже проявленном варианте, начинает их лечить. Причем лечить таблетками», – констатировала специалист.

