Гастроэнтеролог предупредила об опасности магазинных салатов с майонезом

Готовые салаты и закуски с майонезом из магазинов и отделов кулинарии могут стать причиной пищевого отравления при нарушении условий хранения, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Магазинные готовые салаты и закуски с майонезом действительно несут в себе определенные риски. Если блюдо простоит слишком долго, сам соус начинает окисляться. Это не только портит вкус, но и делает еду вредной для организма. Особенно опасны такие товары могут быть для беременных женщин, маленьких детей и людей с ослабленным здоровьем — у них риск получить пищевое отравление значительно выше», – предупредила Кашух.

Она добавила, что готовое заправленное блюдо с майонезом лучше съесть в течение 12 часов при условии хранения в холодильнике. На следующий день риск отравления возрастает. А если салат простоял при комнатной температуре больше двух часов, от него стоит отказаться совсем.

«Главная проблема магазинной кулинарии в том, что неизвестно, когда именно салат заправили и как долго он стоял на витрине. В открытых холодильниках трудно поддерживать строгую температуру, а при небольшом потеплении внутри начинают активно размножаться бактерии», – рассказала врач.

Кашух уточнила, что именно поэтому лучше не покупать уже заправленные салаты в магазинах и отделах кулинарии. Стоит брать такие блюда только в проверенных местах, где следят за сроками и условиями хранения. Самый безопасный вариант — заправить небольшую порцию прямо перед едой и не оставлять остатки на хранение.

Днем рождения майонеза считается 28 мая. Самая распространенная версия гласит, что в 1756 году во французском городе Маон герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье. Повар решил приготовить соус на основе растительного масла, который пришелся по душе французским военным и был назван майонезом.

