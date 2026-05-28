Любовный треугольник: россияне начали ревновать партнеров к ChatGPT

В российских парах начала проявляться ревность, если партнер много общается с ChatGPT. Психологи назвали это новым любовным треугольником, сообщает Baza .

Сейчас психологи и психотерапевты все чаще видят на приемах супругов, жалующихся на вмешательство ИИ в личную жизнь.

Специалист по семейным взаимоотношениям Елена Гречко приводит в пример классическую ситуацию: партнеру в браке не хватает внимания, тогда он идет за поддержкой к ChatGPT, затем он все чаще проводит время с виртуальным собеседником. Второй партнер замечает такое поведение, воспринимает его как эмоциональную измену и начинает ревновать.

Эксперты называют данную ситуацию «любовным треугольником». Такие истории еще не носят массовый характер, но специалисты считают, что будет всплеск подобных обращений.

Как отметили другие специалисты, супруги еще могут использовать общение с ИИ, чтобы не проводить совместные сложные эмоциональные разговоры и дистанцироваться от реальных проблем. А нейросеть вполне успешно справляется с утешением человека, так как прокачала уровень эмпатии. Научный сотрудник Института психологии РАН Глеб Взорин вместе с коллегами изучал данную способность у ИИ, а также проводил опрос ChatGPT. Вывод: эмоциональная компетентность виртуального собеседника оказалась выше, чем у среднестатистического человека.

