Помеха, а не ценность? Почему люди агрессивно накидываются на мам с детьми

За агрессией в адрес мам с детьми стоит несколько психологических механизмов, и ни один из них не делает чести нападающему, сообщил РИАМО психолог Юрий Падоров.

«Первый — смещенная агрессия. Человек раздражен своей жизнью, своей усталостью, своим бессилием, но атакует того, кто выглядит уязвимо и социально незащищенно. Мама с коляской — идеальная мишень: она не убежит, не ударит в ответ, скорее всего растеряется», — объяснил психолог.

Второй механизм — нарциссический контроль над пространством. Такие люди искренне убеждены, что их комфорт в публичном месте приоритетен над чужим существованием. Плачущий ребенок воспринимается не как объективная реальность, а как личное оскорбление.

Третье — проекция, добавил эксперт. Люди, которых в детстве подавляли, стыдили, от которых требовали тишины и невидимости, бессознательно воспроизводят эту модель. Они стыдят чужого ребенка так, как когда-то стыдили их.

Четвертое — культурный контекст. В обществе с низким уровнем эмпатии и высоким уровнем тревоги дети воспринимаются как помеха, а не как ценность.

«Это системная проблема, не индивидуальная. Маме важно понимать: агрессия прохожего — это его диагноз, не ее вина. Ребенок имеет право существовать в публичном пространстве», — сказал эксперт.

