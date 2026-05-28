Легкие деньги или тюрьма? Как мошенники заманивают подростков на подработку

Многие учащиеся летом начинают искать первую подработку. Кто-то хочет накопить на крупную покупку, кто-то — получить первый опыт самостоятельности. Именно в этот период мошенники становятся особенно активны и чаще вовлекают подростков в опасные схемы. Об этом РИАМО сообщил начальник отдела информационной безопасности банка Хлынов Андрей Попов.

Как работают мошенники

По словам эксперта, злоумышленники сегодня активно используют эмоциональное давление как инструмент коммуникации. Подросткам могут писать в соцсетях и мессенджерах, представляться сотрудниками банков, служб поддержки, знакомыми родителей или работодателями. Ребенок может не сразу понять, что его обманывают, особенно если собеседник говорит уверенно и просит сделать все «прямо сейчас».

Особую опасность представляют объявления о «легкой подработке». Такие предложения могут выглядеть безобидно: нужно поставить лайк, написать отзыв, пройти регистрацию, принять перевод или «помочь с оплатой». Но за простой формулировкой может скрываться риск потерять деньги, передать личные данные или стать участником противоправной схемы.

Главные признаки опасности («красные флаги»)

Необходимо рассказать ребенку, что предложения с другого конца провода должны насторожить, если незнакомый человек:

обещает высокий доход за простые действия;

просит оплатить регистрацию, обучение или доступ к заданиям;

требует данные карты, коды из СМС, фото документов;

предлагает принять деньги на свою карту и перевести их дальше;

просит оформить банковскую карту и передать ее другому человеку;

отправляет подозрительные ссылки с обещанием приза или бонуса;

просит взять телефон родителей, открыть банковское приложение или сфотографировать экран телефона с определенными данными.

«Настоящие работодатели, банки или государственные службы никогда не просят передавать коды из СМС, пароли, доступ к банковским приложениям или переводить деньги для “оформления” работы. Также нельзя передавать посторонним свои банковские карты, реквизиты, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Любые подобные просьбы — один из главных признаков мошенничества», — объяснил эксперт.

Отдельно специалист обращает внимание на схему с так называемыми дропперами — людьми, через чьи карты мошенники проводят чужие деньги. Подросткам это могут подавать как простой способ заработать: принять перевод и отправить его дальше за небольшой процент. Но участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.

По словам эксперта, родителям важно заранее обсудить с детьми основные правила цифровой и финансовой безопасности. Ребенок должен понимать: если кто-то в интернете просит деньги, данные карты, коды, фото экрана или любые действия с банковскими приложениями — нужно сразу прекратить разговор и обратиться к взрослым.

Совет родителям

Финансовая безопасность семьи начинается с доверительного разговора. Обсудите эти правила заранее, чтобы во время каникул ребенок знал, как распознать подозрительную ситуацию и к кому обратиться за помощью. Летние каникулы должны приносить ребенку полезный опыт и отдых, а не риски быть втянутым в мошенническую схему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.