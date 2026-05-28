Багреева: льготу по налогу могут получить владельцы 62 столичных объектов спорта

Столичные власти включили в реестр объектов спорта, собственники которых получают льготу по налогу на имущество, новое спортивное сооружение — крупную арену, где проводятся значимые футбольные матчи. Таким образом, льготой по налогу на имущество организаций теперь могут воспользоваться собственники 62 столичных объектов. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она подчеркнула, что данная мера поддержки позволяет снизить налоговую нагрузку в 10 раз.

«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в реестр были включены спорткомплексы, теннисный центр, спортивный учебный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен большой спортивной ареной, на которой проходят важные футбольные матчи. Собственники включенных в реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 млрд рублей», — отметила Багреева.

Реестр продолжит пополняться по мере обращения собственников. Чтобы получить такую скидку, объект должен быть площадью от 8 тыс. кв. м и числиться во всероссийском реестре. Владельцу нужно подать заявление в департамент экономической политики Москвы.

Спортивный объект включат в реестр после подтверждения соответствия всем критериям. Льгота предоставляется с даты выполнения требований, но не ранее 1 января 2022 года.

