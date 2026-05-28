Как избавиться от «боли»: Диброву пришлось снизить цену на виллу на 71 млн

Он уже свыше полугода не может избавиться от роскошного особняка, который находится в элитном поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино. После развода шоумен выставил дом на продажу за 570 млн рублей. Но желающих его купить не нашлось. Из-за этого стоимость роскошной виллы снизили до 499 млн рублей.

Дом двухэтажный, в нем восемь комнат, три кухни и гардеробные, сауна, бассейн, терраса для барбекю, мансарда и цокольный этаж. Еще там сделан дорогой дизайнерский ремонт. По документам, площадь особняка Диброва составляет около 500 кв. м, но с пристройками и дополнительными зонами получается свыше 1200 «квадратов».

Этот дом телеведущий построил 17 лет назад и назвал Villa Paulina — в честь своей супруги Полины, с которой прожил в браке 16 лет. Он рассказал, что продает особняк из-за боли после расставания. В сентябре 2025 года Дибровы официально развелись.

