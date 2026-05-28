Как избавиться от «боли»: Диброву пришлось снизить цену на виллу на 71 млн
Телеведущий Дмитрий Дибров продает свое бывшее семейное гнездо за полмиллиарда, вилла стала дешевле на 71 млн рублей, сообщает SHOT.
Он уже свыше полугода не может избавиться от роскошного особняка, который находится в элитном поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино. После развода шоумен выставил дом на продажу за 570 млн рублей. Но желающих его купить не нашлось. Из-за этого стоимость роскошной виллы снизили до 499 млн рублей.
Дом двухэтажный, в нем восемь комнат, три кухни и гардеробные, сауна, бассейн, терраса для барбекю, мансарда и цокольный этаж. Еще там сделан дорогой дизайнерский ремонт. По документам, площадь особняка Диброва составляет около 500 кв. м, но с пристройками и дополнительными зонами получается свыше 1200 «квадратов».
Этот дом телеведущий построил 17 лет назад и назвал Villa Paulina — в честь своей супруги Полины, с которой прожил в браке 16 лет. Он рассказал, что продает особняк из-за боли после расставания. В сентябре 2025 года Дибровы официально развелись.
