iPhone будут автоматически блокироваться, если их вырвут из рук

У iPhone появится новая функция, которая предназначена для защиты от уличных воров. Смартфон будет автоматически блокироваться, если кто-то выхватит его из рук, сообщает РБК со ссылкой на издание 9to5Mac.

Опция похожа на функцию блокировки при обнаружении кражи у Android. Она будет работать при помощи ряда датчиков, включая акселерометра. Они призваны определять момент выхватывания устройства. Если датчики сработают, смартфон автоматически перейдет в режим блокировки.

Также с помощью новой функции можно будет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Также она будет учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте.

Если все данные будут выдавать тот факт, что iPhone украден у владельца, то смартфон не просто заблокируется, но и ограничит доступ к учетным записям и другой конфиденциальной информации.

На данный момент неизвестно, когда именно Apple собирается ввести эту функцию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.