Что делать, если ребенок закрыл вас на балконе

В материале РИАМО объясняем, как уговорить ребенка выпустить вас с балкона и как выбраться из плена самостоятельно.

Попробовать открыть дверь самостоятельно Сразу договоримся, что выбивать окна не стоит. Это может поранить и вас, и ребенка. Не стоит также пытаться выбраться на соседний балкон. Это опасно и ничем не поможет, ведь входную дверь вы не откроете, если нет ключа. В большинстве случаев балконную пластиковую дверь удается открыть подручным предметом через зазор между створкой и рамой. Если на балконе есть инструменты, попробуйте вставить отвертку между уплотнителем и рамой и покачивающими движениями продвигайте ее вглубь. Это может помочь, если ручка опущена не до конца.

Постарайтесь объяснить ребенку, как открыть дверь Важно привлекать внимание ребенка, чтобы он не уходил в другие комнаты и не оставался без присмотра. Но говорите с ним спокойно, чтобы он не испугался. Если малыш достает до ручки, попробуйте ему объяснить, как открыть дверь.

Зовите на помощь Если у вас собой оказался телефон, сразу позвоните взрослым, у кого есть ключ от квартиры. Если таких людей рядом нет, то звоните спасателям по 112. Но все-таки на балкон мы редко выходим с телефоном. Чаще всего просто выбегаем на минутку. Поэтому, оказавшись заблокированными на балконе, пытайтесь докричаться до соседей и прохожих, которые, в свою очередь, уже смогут вызвать сотрудников МЧС или управляющей компании. Кроме того, соседи смогут дозвониться до ваших родных, у которых есть ключи от квартиры. Они смогут приехать и помочь вам выбраться. В ожидании помощи в зимний период старайтесь больше двигаться и максимально утеплиться всем, что можно найти на балконе, вплоть до пакетов. В жаркую погоду старайтесь оставаться в тени, а если балкон застеклен — откройте окна.