Что делать, если ребенок закрыл вас на балконе
Фото - © сгенерировано ИИ
В материале РИАМО объясняем, как уговорить ребенка выпустить вас с балкона и как выбраться из плена самостоятельно.
Попробовать открыть дверь самостоятельно
Фото - © сгенерировано ИИ
Сразу договоримся, что выбивать окна не стоит. Это может поранить и вас, и ребенка. Не стоит также пытаться выбраться на соседний балкон. Это опасно и ничем не поможет, ведь входную дверь вы не откроете, если нет ключа.
В большинстве случаев балконную пластиковую дверь удается открыть подручным предметом через зазор между створкой и рамой. Если на балконе есть инструменты, попробуйте вставить отвертку между уплотнителем и рамой и покачивающими движениями продвигайте ее вглубь. Это может помочь, если ручка опущена не до конца.
Постарайтесь объяснить ребенку, как открыть дверь
Фото - © сгенерировано ИИ
Важно привлекать внимание ребенка, чтобы он не уходил в другие комнаты и не оставался без присмотра. Но говорите с ним спокойно, чтобы он не испугался. Если малыш достает до ручки, попробуйте ему объяснить, как открыть дверь.
Зовите на помощь
Фото - © сгенерировано ИИ
Если у вас собой оказался телефон, сразу позвоните взрослым, у кого есть ключ от квартиры. Если таких людей рядом нет, то звоните спасателям по 112.
Но все-таки на балкон мы редко выходим с телефоном. Чаще всего просто выбегаем на минутку. Поэтому, оказавшись заблокированными на балконе, пытайтесь докричаться до соседей и прохожих, которые, в свою очередь, уже смогут вызвать сотрудников МЧС или управляющей компании.
Кроме того, соседи смогут дозвониться до ваших родных, у которых есть ключи от квартиры. Они смогут приехать и помочь вам выбраться.
В ожидании помощи в зимний период старайтесь больше двигаться и максимально утеплиться всем, что можно найти на балконе, вплоть до пакетов. В жаркую погоду старайтесь оставаться в тени, а если балкон застеклен — откройте окна.
Предусмотреть ситуацию и установить блокираторы
Фото - © сгенерировано ИИ
Если у вас дома есть маленькие дети, нужно быть во всеоружии и максимально обезопасить квартиру. Что касается балконных дверей, то на самом деле закрыть их ребенок может совершенно случайно, более того, они могут захлопнуться сами, и если у них нет ручки снаружи, то открыть их можно только со стороны квартиры.
Поэтому стоит предусмотреть эти ситуации заранее и на балконные двери поставить блокираторы, которые не дадут закрыть их. Еще можно выходить на балкон только с телефоном, а оставленные там на всякий случай теплые вещи помогут вам, если неприятная ситуация все-таки произойдет.