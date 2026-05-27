Дэдпул и компания устроили карнавал на капоте и получили штраф на Камчатке

На Камчатке сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) нашли и оштрафовали компанию молодых людей, устроившую опасный аттракцион на капоте автомобиля. Веселая компания, среди участников которой был человек в костюме Дэдпула, решила устроить ночной мини-карнавал прямо на популярном выезде на природу, которые местные жители называют «Чайзер», сообщает Amur Mash .

На опубликованных кадрах видно, что участники облепили машину со всех сторон, включая капот и крышу, пока водитель катала их по селу Малки, а из динамиков гремела музыка.

Кадры со стихийными танцами и рискованными покатушками быстро разлетелись по соцсетям, где их и заметили инспекторы ГАИ. На видео было хорошо видно, что люди на капоте не держались должным образом, а сама поездка создавала реальную угрозу и для них самих, и для других участников движения.

Эффектных гонщиков нашли и пригласили для разбирательства. По закону, катание на капоте или крыше движущегося автомобиля — это грубое нарушение правил дорожной безопасности. В итоге на всех участников «карнавала», включая водителя, составили административные протоколы и выписали штрафы.

Инспекторы также провели с молодыми людьми профилактическую беседу о том, чем могут закончиться такие опасные забавы.

