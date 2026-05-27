Дочь Тимати Алиса сыграла главную роль в кино
Фото - © @alisa_yunusova_official
12-летняя Алиса Юнусова, дочь известного рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, покоряет кинематограф. Она сыграла главную роль в фильме «Дива», сообщает Telegram-канал «Звездач».
Кинолента расскажет о юной оперной певице с невероятным даром, против которой устроили заговор взрослые конкурентки. Также в картине сыграли Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева и др.
Дочь Тимати давно изучает актерское мастерство. Алиса уже появлялась на киноэкранах — она сыграла эпизодическую роль в комедии «Три сестры». А проект «Дива» принес ей первую главную роль.
Фильм режиссера Анны Меликян выйдет на киноэкраны 3 декабря.
