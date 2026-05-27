В Реутове провели встречу с Героем России Игорем Маликовым

Торжественная встреча с Героем России, летчиком-испытателем Игорем Маликовым прошла 26 мая в Музейно-выставочном центре Реутова в рамках проекта «Историческая память». Участниками мероприятия стали представители администрации, депутаты и молодежные объединения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почетным гостем встречи стал Герой РФ, кавалер «Золотой звезды», летчик-испытатель 1-го класса, полковник запаса Игорь Иванович Маликов, недавно отметивший 70-летие. В мероприятии приняли участие заместитель главы Реутова Владимир Покамин, председатель городского совета депутатов Геннадий Коконин, депутаты, активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, юнармейцы и жители города.

Игорь Маликов рассказал о службе в авиации России, поделился профессиональным опытом и ответил на вопросы гостей. Организаторы подчеркнули, что такие встречи способствуют укреплению связи поколений и сохранению исторической памяти о героях страны.

Игорь Маликов принимал участие в испытаниях отечественных истребителей Су-34 и Су-35. В настоящее время его опыт и знания помогают российским летчикам в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.