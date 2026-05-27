В Подмосковье с начала мая устранили 10 тыс дефектов на детских площадках

Около 10 тыс. дефектов игровых элементов выявили и устранили в Московской области с начала мая. Работы проходят под контролем инспекторов профильного ведомства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего дефектов устранили в Павлово-Посадском округе — 747. В Балашихе выполнили 567 работ, в Орехово-Зуевском округе — 528, в Наро-Фоминском — 482, в Красногорске — 442.

В министерстве напомнили, что исправность игровых элементов напрямую влияет на безопасность детей. Горки, качели и песочницы должны соответствовать возрастным требованиям и быть изготовлены из безопасных материалов. Покрытие площадки обязано быть мягким и амортизирующим, без повреждений, а оборудование — без острых углов и выступающих деталей. Территория должна иметь ограждение, чтобы исключить выход детей на проезжую часть.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщал, что в регионе насчитывается более 19 тыс детских и спортивных площадок. В период весеннего и летнего благоустройства им уделяют особое внимание. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность, должны устраняться в течение суток, при этом доступ на площадку временно ограничивают до приведения оборудования в нормативное состояние.

Сообщить о поломках и нарушениях содержания можно в территориальный отдел ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.