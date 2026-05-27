В Подмосковье 481 выпускник получит целевое направление МЖД

В Подмосковье 481 выпускник школ в 2026 году сможет поступить в профильные учебные заведения по целевому направлению Московской железной дороги. Квоты распределены на программы среднего и высшего образования по железнодорожным специальностям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом году Московская железная дорога выделила 420 квот на получение среднего профессионального образования и 61 квоту — на высшее образование. Кроме того, еще 43 соглашения о целевом обучении смогут заключить студенты, которые уже проходят обучение в вузах.

Наиболее востребованными остаются направления «Эксплуатация железных дорог», «Подвижной состав железных дорог», «Система обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». Среди программ среднего профобразования — «Организация перевозок и управления на транспорте», «Автоматика и телемеханика на транспорте», «Путь и путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Электроснабжение на железнодорожном транспорте». Целевое соглашение также доступно для обучающихся по профессии «Помощник машиниста локомотива».

Подать документы на программы среднего профессионального образования можно с 17 июня, на высшее — с 20 июня. Заявление принимают через портал «Госуслуги», по почте или лично в приемной комиссии учебного заведения.

После заключения договора с ОАО «РЖД» студенты получают возможность оформить именную стипендию, участвовать в грантовых и молодежных корпоративных проектах, проходить оплачиваемую практику и дополнительно осваивать рабочие профессии. По окончании обучения выпускникам гарантируют трудоустройство, статус молодого специалиста и единовременное пособие в размере месячного оклада. Зарплата индексируется дважды в год.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.