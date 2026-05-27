Водолазы и дирижеры: раскрыт топ самых нужных профессий в РФ

В России пересмотрели приоритеты в сфере образования и государственной поддержки студентов. Согласно обновленному перечню специальностей со льготным финансированием, в топ самых перспективных и нужных профессий вошли прикладные и творческие направления, в том числе водолазы и дирижеры, сообщает Mash .

На верхних строчках рейтинга оказались кровельщики, мастера путевых машин, интеграторы ИИ, дирижеры и даже тренеры-наездники лошадей. Последняя специальность теперь официально доступна для обучения не только в регионах, но и в Москве. Двухгодичный курс обойдется примерно в 630 тыс. рублей.

При этом стоимость подготовки дирижеров превышает полмиллиона рублей в год. Обучение водолазов и кровельщиков оценивается в районе 60 тыс. рублей.

Параллельно с этим государство лишило финансовой поддержки будущих юристов, журналистов и экономистов. Для данных направлений были полностью отменены льготные образовательные кредиты под 3% годовых.

Изменения происходят на фоне общего удорожания образовательных услуг. Из-за инфляционных процессов колледжи и вузы страны подняли стоимость коммерческого обучения в среднем на 10%. Ситуацию для абитуриентов осложняет и то, что для выпускников школ одновременно были повышены минимальные баллы Единого государственного экзамена, необходимые для подачи документов.

