Диетолог объяснила, почему трудно победить ожирение

Врач рассказала, как жир и бактерии усиливают тягу к еде

Во время плановых осмотров детей 6, 10, 15 и 17 лет будут отдельно проверять на лишний вес. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему ожирение сложно контролировать, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, склонность к накоплению жира формировалась веками как механизм выживания. Жирная и углеводная пища сопровождалась выбросом гормонов удовольствия, и этот механизм закрепился генетически. Сегодня потребность в калориях снизилась, но привычка осталась.

Дополнительную роль играют вкусовые добавки, например глутамат натрия. Они создают ощущение «качественной» пищи и стимулируют переедание.

«Это обман мозга, из-за которого он заставляет нас искать эту еду, и мы постоянно хотим съесть что-то вредное», — рассказала Соломатина.

Хронический стресс и повышенный кортизол также способствуют накоплению жира. Со временем жировая ткань начинает влиять на гормональный фон. Мозг перестает воспринимать сигналы лептина — гормона насыщения, развивается инсулинорезистентность, усиливается тяга к сладкому и мучному.

«Это мы думаем, что управляем своей жизнью, но бактерии начинают управлять нами», — заметила диетолог.

По ее словам, избыток сахара меняет микробиом кишечника: бактерии «требуют» новую порцию глюкозы, а проблемы со здоровьем нарастают — от атеросклероза до ожирения печени.

Специалист предупредила, что жесткие диеты усиливают стресс и замедляют обмен веществ. При ожирении необходимо обследование и совместная работа эндокринолога, гастроэнтеролога, кардиолога и диетолога.

