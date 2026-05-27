В Москве и области действует «желтый» уровень опасности из-за грозы

Жителей Московского региона предупредили о грозе 27 мая. В связи с непогодой объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о грозе действует в столице до 20 часов 27 мая. В это время в отдельных районах ожидаются раскаты грома и дождь.

Такое же предупреждение действовало в Московской области до 18 часов 27 мая. Кроме того, в Подмосковье был продлен «желтый» уровень из-за пожарной опасности. Предупреждение действует до 00:00 28 мая.

В это время в Московкой области местами будет сохраняться высокая пожарная опасность 4 класса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.