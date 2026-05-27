Сергей Жуков отказался от курортов и выбрал отдых на ферме

Певец и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проведет лето на семейной ферме и продолжит работу над новым альбомом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сергей Жуков рассказал, что не планирует отдыхать на зарубежных курортах. По словам артиста, лето будет насыщенным из-за подготовки нового альбома и времени, проведенного с семьей.

«Во-первых, мы готовимся к выпуску нового альбома. Во-вторых, у нас есть семейная ферма, которая заменит любой курорт. Туда мы отправляемся всей семьей, чтобы кататься на квадроцикле, собирать ягоды и фрукты, ловить рыбу, посещать наших питомцев. Что, скажите мне, может быть лучше?» — рассказал Жуков.

Музыкант отметил, что предпочитает отдыхать в России. Он считает, что в стране много красивых и малоизвестных мест, которые могут заменить зарубежные поездки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.