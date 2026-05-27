Можайский округ очистит 4,2 тыс гектаров от борщевика

В 2026 году в Можайском округе планируют обработать более 4,2 тыс. гектаров земель, заросших борщевиком Сосновского. Работы уже начались и охватывают муниципальные, региональные и неразграниченные территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе применяют три метода борьбы с опасным растением: химический, механический и комбинированный. Обработка проводится на протяжении всего вегетационного периода. Ежедневно задействованы несколько бригад подрядной организации.

В водоохранных зонах борщевик удаляют только механическим способом. На остальных участках используют химический метод — растения обрабатывают специальным раствором, который через листья воздействует на корневую систему. Комбинированный способ сочетает оба подхода. Для повышения эффективности каждую территорию обрабатывают в два этапа.

Первый этап уже идет. Обработано более 1000 гектаров — около 30% от запланированного объема. Параллельно специалисты отрабатывают обращения жителей. Все применяемые гербициды сертифицированы и разрешены к использованию в России, они не токсичны для людей, животных, птиц и почвенных организмов.

В администрации напомнили, что работы проводятся только на муниципальных и неразграниченных землях. Владельцы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик на своей территории. По вопросам борьбы с растением можно обратиться на горячую линию по телефону +7 (496) 38-42-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.