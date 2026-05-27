Минэнерго Подмосковья запустило опрос о новых зарядных станциях

Опрос о потребности в установке новых зарядных станций для электромобилей пройдет в Подмосковье с 1 июня по 31 июля 2026 года. Жители региона смогут предложить места для размещения ЭЗС через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Министерство энергетики Московской области приглашает жителей принять участие в опросе о развитии зарядной инфраструктуры. Инициатива направлена на адресное размещение станций там, где они действительно востребованы.

Установка зарядных станций осуществляется инвесторами за счет собственных средств. Решение принимается с учетом технической возможности подключения к электросетям, а также экономической целесообразности — стоимости подключения и предполагаемой загрузки станции.

«Развитие электромобильности — один из приоритетов экологической политики Подмосковья. Мы хотим, чтобы зарядная инфраструктура развивалась адресно: там, где она действительно нужна жителям. Ваш голос поможет сделать этот процесс более эффективным», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Принять участие в опросе можно в приложении «Добродел» по ссылке: https://vmeste.mosreg.ru/polls. К участию приглашают владельцев электромобилей и тех, кто планирует перейти на экологичный транспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.