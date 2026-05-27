В Химках Подмосковья депутаты поздравили выпускников школ

Торжественные линейки в честь последнего звонка прошли 26 мая в школах Химок. Депутаты городского округа поздравили выпускников 9 и 11 классов и пожелали им успешно сдать экзамены и выбрать жизненный путь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничные мероприятия состоялись в лицее №10, лицее №15, школах №14, «Лидер» и «Флагман». К выпускникам обратились депутаты совета депутатов Химок и представители общественных организаций.

В лицее №10 и школе №14 ребят поздравила депутат Юлия Мамай.

«Последний звонок — это очень трогательный и волнительный день. Позади школьные годы, впереди — экзамены, поступление, взрослая жизнь. Я желаю вам не бояться ошибок, верить в себя и помнить, что ваши учителя и родители всегда будут вашей опорой. Пусть каждый из вас найдет свое призвание и станет счастливым. А главное — оставайтесь людьми с большим сердцем и любите свою Родину», — отметила Юлия Мамай.

Депутат Надежда Смирнова поздравила выпускников лицея №15 и школы №14, пожелав им удачи на экзаменах. Лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин выступил перед учениками школы «Лидер», а в школе «Флагман» к выпускникам обратился депутат, директор учреждения Евгений Иноземцев.

«Запомните: школа не заканчивается вместе со звонком. Знания, дружба и ценности, которые вы здесь получили, останутся с вами навсегда», — подчеркнул Евгений Иноземцев.

В программу линеек вошли выступления младшеклассников, вальс выпускников и церемония вручения цветов учителям. После официальной части школьники запускали воздушные шары и фотографировались. В этом году химкинские школы оканчивают 3414 девятиклассников и 1447 одиннадцатиклассников.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.