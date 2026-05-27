В Можайском округе открыли выставку «Можайск. Здесь живет город»

Выставка детского и семейного творчества открылась 24 мая в выставочном отделе Можайского культурно-досугового центра. В экспозиции представили более 70 работ участников клубных формирований, посвященных 795-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставочном отделе Можайского КДЦ свои работы представили более 70 авторов — дети и взрослые. Экспозицию приурочили к 795-летию Можайска, поэтому каждая работа отражает образ и атмосферу города. Название выставки «Можайск. Здесь живет город» подчеркивает ее основную идею.

На торжественном открытии отметили руководителей клубных формирований, благодаря которым появилась выставка. Слова благодарности прозвучали в адрес Татьяны Хоменко, Камилы Шербоевой, Оксаны Сидоровой, Киры Матвеевой, Натальи Матвеевой, Татьяны Беляевой, Людмилы Анисимовой, Анны Цветковой, Алексея Снигирева, Виктории Стручалиной, Анны Микушиной, Елены Чернеги и Евгения Долгачева. Зрители поблагодарили педагогов аплодисментами, а участники получили дипломы на специальной «Стене участников».

Жительница Можайска Татьяна Наумова приняла участие в выставке вместе с сыном Ярославом. Они посетили мастер-класс в ДК «Химик» и представили две работы — изображение Никольского собора и картину «Можайское море».

«Когда мы вместе ходили на мастер-класс в дом культуры, я поняла: лучший способ воспитать любовь к искусству — это творить вместе с ребенком. Нам очень приятно, что картины нашей семейной команды оценили, очень интересная выставка», — рассказала Татьяна.

После официальной части гости смогли пообщаться и оценить работы друг друга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.