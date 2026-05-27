В Общественной палате предложили закон о защите флагов

Член Геральдического совета при президенте РФ Олег Кузнецов предложил принять отдельный закон о защите символов воинской славы и ужесточить правила обращения с наградами, сообщает kp.ru .

На круглом столе в Общественной палате обсуждали сохранение воинской символики и ответственность за незаконное использование наград. Член Геральдического совета при президенте РФ, герольдмейстер Москвы, полковник в отставке Олег Кузнецов заявил, что в стране нет комплексного законодательства в этой сфере.

«Можно начать с того, что защитить законом исторический флаг СССР, также признать знамя Победы официальным символом Российской Федерации, так как пока оно является символом победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отмечается в материале.

Кузнецов также предложил наносить герб России на оборот всех государственных наград, чтобы отличать их от знаков общественных организаций. Кроме того, по его мнению, необходимо узаконить порядок ремонта наград и их копий.

Ранее член президиума организации «Офицеры России» Левон Арзанов предупреждал о рисках мошенничества с формой и наградами участников спецоперации.

