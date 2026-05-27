Школьники из Коломны побывали на экскурсии в Орехово-Зуевском парке

Мероприятие прошло в рамках областной программы «Трансформация школьных лесничеств», первый блок которой называется «Лесные лаборатории».

Во время экскурсии школьники поделились своими мыслями о том, что для них значит лес. Звучали разные ответы: «красота», «кислород», «место отдыха» и даже «источник пищи — грибов и ягод».

На прогулке ребята изучали ярусность леса, определяли возраст деревьев — как по мутовкам, так и при помощи специализированного инструмента — возрастного бурава. Диаметр стволов измеряли с использованием мерной вилки. Гости активно участвовали в разгадывании загадок о различных породах деревьев, превращая образовательную встречу в занимательную игру.

Также лесничие объяснили, как работает буссоль, и почему не рекомендуется ее использовать рядом с гаджетами.

Особенно участникам экскурсии понравилась тема птиц: ребята вспоминали зимующих и перелетных пернатых, а также узнали об их значении для леса.

«Экскурсия подарила школьникам новые знания и яркие впечатления, показав, что лес — это не только важная часть экологической системы, но и живая книга, в которой главы пишет природа», — сказала заместитель директора Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Светлана Турбасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.