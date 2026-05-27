Орехово-Зуево в лидерах Подмосковья по пресечению незаконного использования земли

Всего за 4 месяца 2026 года в Московской области пресечено 1050 случаев незаконного использования земли. Самозахваты — не только нарушение закона, но и риск крупных штрафов, сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Одним из лидеров по количеству устраненных самовольных захватов земли стал Орехово-Зуевский городской округ (91 участок).

Что такое самозахват

Это использование чужой или государственной земли без оформления документов. Пристроил веранду, выдвинул забор, занял участок под парковку — это все может быть нарушением.

Муниципальный земельный контроль не только выявляет нарушения, но и проводит профилактику.

Но лучше не ждать проверки: проверьте свои границы и правоустанавливающие документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.