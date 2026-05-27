Эксперты назвали вещи, которые нельзя оставлять в машине

Автовладельцам не стоит хранить в салоне документы, электронику и другие ценные вещи, так как это повышает риск кражи. Простые меры помогут снизить вероятность взлома, сообщает Общественная Служба Новостей .

Салон автомобиля остается полностью просматриваемым для прохожих, в том числе для злоумышленников. Даже если вещь не кажется владельцу ценной, преступники могут посчитать иначе. Чем больше предметов лежит на виду, тем выше риск взлома.

В первую очередь специалисты советуют не оставлять в машине документы и банковские карты. Кража водительского удостоверения, страхового полиса или паспорта может обернуться длительным восстановлением и угрозой утечки персональных данных.

Также не стоит хранить в салоне электронику и гаджеты. Регистраторы, зарядные устройства и другие устройства лучше забирать с собой или убирать в безопасное место.

Эксперты рекомендуют регулярно проверять салон и проводить ревизию хотя бы раз в неделю. Если возникает необходимость оставить вещи в автомобиле, лучше использовать плотные органайзеры или термосумки.

При этом бардачок, пепельница или пространство под сиденьем не считаются надежными тайниками. Для дополнительной защиты специалисты советуют использовать авторегистратор, который поможет зафиксировать возможное происшествие.

