В Сковородинском округе Амурской области медведь и кабан устроили пир. «Дружбу народов» несколько раз зафиксировала фотоловушка, сообщает пресс-служба дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ региона.

Медведь и кабан ели рядом друг с другом на протяжении почти 30 минут. Совместный прием пищи смогли зафиксировать два раза.

«Это говорит о том, что медведь и кабан довольно долго ужинали вместе, но так и не „поругались“», — отметили в пресс-службе.

На опубликованной записи кабан и медведь находятся друг от друга на расстоянии примерно метр. Каждый ест свою пищу. Затем медведь отошел от кабана, а тот остался трапезничать.

После плотного ужина глубокой ночью медведь развалился на земле. Кабан продолжил прогулку в нескольких метрах от отдыхающего хищника.

