Блогерше Битмаме грозит еще семь лет колонии по делу о незаконном банкинге

Осужденная криптоблогерша Валерия Федякина, известная как Битмама, стала фигуранткой нового уголовного дела. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «112» .

В отношении Битмамы возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу по новому эпизоду.

По данным источников, оборот от незаконной банковской деятельности, в которой предположительно участвовала Федякина, превышает 4 миллиарда рублей. По этой статье блогерше грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.

В июне 2025 года суд приговорил Битмаму к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Блогершу признали виновной в хищении у клиентов более 2,2 миллиарда рублей — она предлагала инвесторам вкладываться в криптовалюту, обещая высокую прибыль, но оставляла деньги себе. Федякину задержали в Москве в сентябре 2023 года, на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Сама блогерша свою вину не признает и заявляет, что стала жертвой мошенников. По ее версии, она сама передала крупные суммы инвесторам, которые затем исчезли. Апелляция на приговор по первому делу должна была рассматриваться Мосгорсудом 28 мая. Теперь же, в дополнение к уже назначенному сроку, Федякиной предстоит отвечать и по новым обвинениям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.