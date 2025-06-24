Блогера Битмаму отправили в колонию на 7 лет за мошенничество на 2,2 млрд рублей

Криптовалютную блогершу Битмаму (Валерию Федякину) суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщает РЕН ТВ .

Федякину посчитали виновной в обмане клиентов на 2,2 млрд рублей. Суд постановил взыскать эти деньги и отдать их потерпевшим. Вину девушка не признала.

Следователи выяснили, что Федякина сделала финансовую пирамиду. На ней блогер заработала миллионы долларов.

Правоохранители считают, что Битмама выводила средства за границу, минуя валютный контроль. Наличные деньги она переводила в криптовалюту, а ее отправляла в ОАЭ. В последнее время Федякина жила то в России, то в Эмиратах.

В октябре 2024 года все активы Битмамы заблокировал суд. Федякину обвиняли в обмане клиентов. Женщина обещала им высокодоходные операции с криптовалютами.

В январе 2025 года стало известно, что малолетний ребенок блогера находится с ней в одной камере в СИЗО № 6 «Печатники». Для развития девочки были сформированы все нужные условия.