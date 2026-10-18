Вместо икры — желатин и красители: как проверить состав рыбного деликатеса

Надписи «имитированная», «структурированная» и «аналог икры» на упаковке означают, что перед покупателем не обычная натуральная рыбья икра, а продукт, изготовленный по специальной технологии, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Красивые фотографии икринок и обещания производителя не всегда отражают реальный состав продукта. Если нужна именно натуральная икра, ищите конкретное название рыбы и способ обработки, например „икра минтая пробойная соленая“ или „икра лососевая зернистая“», — сказала Кашух.

Она отметила, что надписи «имитированная», «структурированная» или «аналог икры» указывают на особенности производства. При этом обозначение «икорное рыбное изделие» не обязательно означает, что продукт искусственный: в его составе может присутствовать настоящая икра, смешанная с другими ингредиентами.

Какие ингредиенты выдают имитацию икры

«Альгинат натрия, каррагинан и желатин позволяют создавать шарики, похожие на икринки, а красители и ароматизаторы придают им нужный цвет и вкус. Если среди компонентов указаны икра определенной рыбы или икорный сок, значит, производитель использовал натуральное рыбное сырье», — объяснила специалист.

Кашух подчеркнула, что ингредиенты на упаковке перечисляются в порядке убывания их массовой доли. Поэтому чем ближе натуральное икорное сырье к началу списка, тем больше его содержание в продукте. Лучше сравнивать стоимость икры в пересчете на 100 г, поскольку банки разных производителей могут существенно отличаться по объему.

«Покупать икру желательно в специализированных магазинах, отдавая предпочтение проверенным производителям. А вот от приобретения продукта с рук или по частным объявлениям лучше отказаться: в таких случаях сложнее проверить его происхождение и соблюдение условий хранения», — предупредила врач.

Специалист добавила, что ориентироваться исключительно на внешний вид деликатеса не стоит. Даже очень правдоподобная имитация может существенно отличаться от натуральной икры по составу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.