В Сети показали огромный след медведя под Клином

В лесу рядом с городским округом Клин Московской области нашли огромный след медведя. Отпечаток лапы лесного хищника превышал размер мужской руки. Соответствующее фото появилось в Сети.

На опубликованном кадре видно, что медведь оставил на мокрой земле четкие отпечатки лап. Для сравнения, автор фото в кадре разместил свою ладонь, которая оказалась меньше по размеру.

По словам мужчины, на медвежий след он наткнулся случайно, когда приехал под Клин по рабочим делам.

Пользователи Сети предположили, что медведь пришел в Подмосковье из Тверской области. По словам автора фото, это нормальное поведение для лесного зверя.

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