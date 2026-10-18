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Собянин: более 500 БПЛА ВСУ летели на Москву

За прошедшие сутки в направлении Московского региона направлялись более полутысячи беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По его информации, в период с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября в сторону столицы зафиксировали движение 512 БПЛА.

Преобладающую часть воздушных целей дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к границам Москвы расчеты ПВО уничтожили и нейтрализовали 127 беспилотников.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила о перехвате 1015 вражеских беспилотников самолетного типа за 12-часовой период с вечера 17 октября до утра 18 октября. БПЛА сбили над Черным морем, Крымом, Кубанью, Московским регионом и 13 областями страны.

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