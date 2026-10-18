Российские военные уничтожили за ночь 1015 дронов ВСУ

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Дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ходе ночного отражения воздушных атак. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Масштабный перехват воздушных целей производился в период с 20:00 17 октября до 8:00 18 октября.

Вражеские дроны нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Также БПЛА ВСУ сбили над водным пространством Черного моря.

Ранее сообщалось, что 135 украинских беспилотников сбили над Ленинградской областью. В Новоселье были повреждены 55 легковых авто, в Янине электричества временно лишились 20 тыс. человек в 50 жилых домах. После падения БПЛА на жилой дом во Всеволожском районе начался пожар.

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