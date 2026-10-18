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Повреждены 55 авто и обесточены дома: 135 БПЛА ВСУ сбили над Ленобластью

Массированная атака украинских беспилотников привела к госпитализации мирных граждан, повреждению десятков машин и локальному блэкауту в Ленинградской области. Там дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 135 воздушных целей, сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

В черте Гатчины элементы сбитого БПЛА рухнули на жилую многоэтажку. В поселке Новоселье Ломоносовского района механические повреждения насчитали сразу у 55 припаркованных легковых машин.

Воздушный налет спровоцировал перебои в подаче электроэнергии. В поселке Янино из-за выхода из строя двух трансформаторных подстанций без электричества временно оказались 50 жилых высоток. Там проживают около 20 тыс. граждан.

Специалисты экстренных служб уже устраняют последствия аварии и поэтапно возвращают свет. Среди жителей Ломоносовского и Гатчинского районов никто не пострадал.

В то же время во Всеволожском районе пикирование фрагментов БПЛА на жилой дом обернулось сильным возгоранием. В результате инцидента в стационар с признаками острого отравления угарным газом экстренно доставили четырех человек — взрослую женщину и троих несовершеннолетних детей.

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