Россияне затравили начинающую писательницу после выхода книги

Автор издательства «Эксмо», публикующаяся под творческим псевдонимом Диана Мэй, заявила о масштабной волне травли и скоординированной атаке на ее дебютное произведение. Об этом пострадавшая рассказала в Instagram*.

Около месяца назад в свет вышел ее подростковый детектив под названием «Тайна доски почета». Поводом для травли послужил обнародованный девушкой отрицательный читательский отзыв, которым она поделилась в личном блоге.

Автор подчеркнула, что отнеслась к критике с уважением и признает за аудиторией право на любое мнение о произведении, никого не оскорбляя в ответ.

Однако после этой публикации на онлайн-площадках стартовала целенаправленная кампания по травле. Пользователи начали массово выставлять книге низший балл в виде единиц, а также засыпать дизлайками положительные рецензии других читателей.

Писательница призналась, что эмоционально тяжело переживает происходящее, поскольку всегда откровенно делилась с начинающими коллегами тонкостями взаимодействия с издательствами и изнанкой творческого процесса. В попытке защитить дебютную работу Мэй обратилась к редактору для проверки вероятной накрутки негативных оценок и призвала книжное сообщество прекратить попытки уничтожать авторов в самом начале их карьеры.

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