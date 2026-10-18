Елена Товстик обвинила экс-супруга Романа в шантаже интимными фото в суде

По ее словам, 16 октября 2026 года в Пресненском суде Москвы юрист Филипп Рябченко, представляющий ее бывшего супруга, продемонстрировал интимные снимки женщины, сделанные в браке. Сама Товстик расценивает этот шаг как попытку опорочить ее в глазах правосудия.

Суд отказался приобщать эти материалы к делу. Тем не менее, как подчеркивает Товстик, сам поступок оправдания не имеет: доверие между супругами, по ее мнению, не должно спустя годы становиться орудием публичного унижения матери перед собственными детьми.

Особую тревогу у женщины вызывает то, что о случившемся ее дети — Андрей (19 лет), Анна (16), Артем (13), Алиса (10), Агата (5) и Артур (2 года) — узнали через социальные сети. Она задается вопросом, какие аргументы могли подтолкнуть взрослого состоятельного мужчину к такому способу борьбы за детей, и называет подобное поведение не иначе как патологией.

В своем обращении Товстик настаивает: использование интимных кадров как козыря в судебной тяжбе — «акт отчаяния и подлости, у которого нет срока давности». Именно этот поступок, а не сами снимки, по ее убеждению, заслуживает оценки суда и общества.

* принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.