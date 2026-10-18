Андрей Воробьев поздравил 25 тыс сотрудников с Днем работника дорожного хозяйства

В Московской области отмечают День работника дорожного хозяйства — он объединяет свыше 25 тыс. профильных специалистов региона, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в МАКС .

Глава региона отметил, что водители, техники, строители, инженеры и представители других смежных специальностей ежедневно обеспечивают надежность, безопасность и комфорт транспортных артерий региона. Данная праздничная дата по традиции совпала с Днем отца. В связи с этим особое внимание губернатор уделил династиям специалистов, передающим профессиональные навыки своим детям.

Среди ярких примеров преемственности — Евгений Фролов, представляющий производственный комплекс «Серебряно-Прудский». Он пошел по пути родителей. Отец Евгения четверть века управлял комбинированной дорожной машиной, а стаж матери в дорожном комплексе достиг 34 лет. Вместе со спутницей жизни Евгений растит четверых наследников — Александру, Артемия, Егора и Андрея.

В производственном комплексе «Рузский» работает Андрей Дудыкин, отдавший дорожному направлению почти 19 лет жизни вслед за своим родителем. Его младший сын Андрей уже сейчас увлекается спецмашинами и рассчитывает продолжить отцовский путь.

Семейную команду в производственном комплексе «Серпуховский» представляют Виталий Близнюк и его жена Татьяна, заведующая бухгалтерским учетом. Пара воспитывает троих детей. Старший сын Александр устроился в Мосавтодор и следит за технической исправностью машин, которыми управляет его отец.

Олег Авакумов посвятил дорожной сфере 18 лет. В теплое время года занимается асфальтированием полотна, а зимой убирает снежные заносы. В текущем сезоне при его непосредственной работе в Дмитровском и Талдомском округах обновили 22,5 километра асфальтового покрытия. Его дочь Анна трудится на позиции главного специалиста в Дмитровском филиале Мосавтодора.

Еще один передовик, Родион Куликов, более восьми лет работает в комплексе «Чеховский». Он управляет тракторами, катками и автогрейдерами на стройках и при ремонтах дорог. У него есть три дочери — София, Полина и Алина.

«Поздравляю дорожников с профессиональным праздником и всех мужчин, которые растят детей, — с Днем отца! Желаю здоровья, семейного благополучия и как можно больше поводов гордиться своими близкими», — добавил Воробьев.

В России действует нацпроект «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

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