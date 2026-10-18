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СК РФ признал терактом удары БПЛА ВСУ по Петербургу и Ленобласти

Массированный налет вражеской беспилотной авиации на жилые кварталы и гражданские предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области стал поводом для возбуждения уголовного производства по статье 205 УК РФ (террористический акт). Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Воздушное нападение украинских БПЛА произошло 18 октября. Оно привело к серии возгораний сразу в нескольких локациях Санкт-Петербурга. Очаги огня тушили в Московском, Красногвардейском, Красносельском и Невском районах, а также в границах нефтяного терминала.

Также под удар попали жилые строения. Механические разрушения получили частные домовладения в Кировском районе, а также многоэтажные дома во Всеволожске и Гатчине Ленинградской области. Информация о количестве раненых и пострадавших в настоящий момент выясняется.

Представители следственных органов акцентировали внимание на том, что целями налета целенаправленно выбирались мирные кварталы в нарушение базовых международных правил.

На местах падения обломков развернуты оперативные группы экспертов-криминалистов, изымающих уцелевшие детали дронов для проведения комплекса судебных экспертиз и установления круга причастных лиц среди личного состава ВСУ.

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