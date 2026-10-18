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ВС РФ поразили сухогруз под Одессой и логоцентр в Ровно дронами

Спецоперация
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Ночью 18 октября Вооруженные силы РФ (ВС РФ) провели серию групповых ударов дронами по украинским логистическим центрам, портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Одной из целей стал логистический центр «Новой почты» в Ровно. По данным ведомства, на его площадях были организованы хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, в 30 километрах восточнее порта Одесса во время морского перехода был поражен сухогруз. Как утверждают в министерстве, судно перевозило продукцию военного и двойного назначения.

Подробностей о масштабе повреждений и других последствиях ударов военное ведомство не приводит. Каких-либо комментариев с украинской стороны на этот момент не поступало.

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