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1 человек погиб и 5 ранены в результате массированного налета БПЛА на Петербург

Один человек погиб, еще пятеро получили различные ранения и находятся в медицинских учреждениях в результате массированного удара украинских военных беспилотников по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале .

Он объявил о снятии воздушной опасности и старте восстановительных мероприятий.

В черте города разрушения зафиксировали в 12 многоквартирных и двух частных жилых домах. Туда уже возвращаются эвакуированные ночью жильцы.

Параллельно сотрудники МЧС ведут тушение очагов возгорания на объектах «Петербургского нефтяного терминала», на нефтебазе «Ручьи» и на территории складских комплексов в Колпинском районе. В круглосуточном режиме функционирует городской оперативный штаб.

Ночью в Ленинградской области расчеты ПВО нейтрализовали 135 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В поселке Новоселье осколки повредили 55 автомобилей, в Гатчине дрон задел жилой многоквартирный дом, а авария на двух подстанциях в Янино временно оставила без света порядка 20 тысяч жителей 50 высоток.

Кроме того, во Всеволожском районе при пожаре в жилом доме от отравления угарным газом пострадали женщина и трое детей, их госпитализировали.

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