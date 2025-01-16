Ребенок блогера Битмамы находится с ней в одной камере СИЗО

Малолетний ребенок блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, находится с ней в одной камере СИЗО № 6 «Печатники». Для здоровья и развития девочки созданы все необходимые условия, сообщает ТАСС .

Во время последнего заседания по делу Федякина пожаловалась, что ее дочь подолгу остается одна, когда мать увозят в суд. Блогер призналась, что ситуация вызывает у нее сильный стресс.

Ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ при президенте России Алексей Мельников рассказал, что в «Печатниках» есть специализированная камера для матерей с детьми. Там есть детские игровые коврики, средства для кормления и развития новорожденных, игровая комната, телевизор и холодильник.

«Также матерям предоставляются улучшенные условия содержания, в частности, у них есть возможность в любой момент принять душ самим и помыть ребенка», — добавил Мельников.

Суд в Москве заблокировал все известные следствию активы Федякиной по делу об особо крупном мошенничестве на сумму более 2,2 млрд рублей. Ее обвиняют в обмане клиентов, которым она обещала совершить высокодоходные операции с криптовалютами и помочь с международными денежными переводами.

Сама предпринимательница свою вину не признала. Она заявила, что стала жертвой злоумышленников.