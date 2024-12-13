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Предпринимательница Битмама не признала вину в мошенничестве

Предпринимательница и блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, не признала вину в мошенничестве в особо крупном размере, которое ей вменяют, сообщает РИА Новости .

В пятницу столичный суд приступил к рассмотрению уголовного дела Федякиной. Ей вменяют четыре эпизода мошенничества.

Сама предпринимательница свою вину не признала. Она заявила, что стала жертвой злоумышленников.

Федякину обвиняют в обмане клиентов. Предпринимательница обещала им совершить высокодоходные операции с криптовалютами, но не выполнила обещанного. Ущерб от ее действий составил более 2,2 млрд руб.

Ранее суд заблокировал все известные активы предпринимательницы. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.